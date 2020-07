Gemeindewahlen Langenthal – Reto Müller hat noch nicht genug Der SP-Stadtpräsident kandidiert Ende November für eine weitere Amtszeit. Er ist überzeugt: Die Arbeit wird ihm nicht ausgehen. Tobias Granwehr

Nach dreieinhalb Jahren im Amt ist für Reto Müller klar: Die Zeit als Stapi von Langenthal soll noch nicht zu Ende gehen. Foto: Beat Mathys

Vor knapp vier Jahren setzte sich Reto Müller (SP) in einer spannenden Wahl zum Langenthaler Stadtpräsidenten gegen Stefan Costa (FDP) und den parteilosen Aussenseiter Hans-Jürg Schmied durch. Ob es dieses Mal zu einer ähnlichen Wahl kommt, ist unklar – es scheint aber eher unwahrscheinlich. In der jüngeren Vergangenheit trat jedenfalls nie jemand gegen den amtierenden Stadtpräsidenten an, wenn sich dieser wieder wählen lassen wollte.