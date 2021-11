Trainer des SCUI – Reto Gertschen tritt zurück Nach vier Niederlagen in Folge hat SCUI-Chefcoach Reto Gertschen seinen Rücktritt angekündigt.

SCUI-Coach Reto Gertschen tritt zurück.

Foto: Walter Dietrich

Die Saison des Schlittschuhclubs Unterseen-Interlaken (SCUI) verlief bisher durchzogen. Nach zehn Partien waren die Steinböcke nur dreimal siegreich und stehen mit acht Punkten auf Rang 9. Vier Punkte entfernt von einem Playoff-Platz.

Zuletzt verloren die Unterseener viermal in Folge. Chefcoach Reto Gertschen zog nun die Konsequenzen und informierte über seinen sofortigen Rücktritt. Er sei überzeugt, nicht mehr der Richtige zu sein, um das Team auf die Erfolgsspur zurückzuführen.

Der Vorstand nimmt den Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis. Gertschen übernahm das Team in der Saison 2018/2019. Es war damals eine Rückkehr: Schon in den Spielzeiten 2007/2008 und 2008/2009 stand er bei den Unterseenern an der Bande und führte sie in den Playoff-Final.

Interimistisch übernimmt der bisherige Assistent Ueli Feuz Training und Spiel. Am Samstag, 13. November, um 17.30 Uhr trifft der SCUI zu Hause auf den HC Delémont-Vallée. «Wir werden in der Sportkommission mögliche Trainerkandidaten besprechen», erklärt SCUI-Präsident Markus Reist.

pd

