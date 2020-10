Wechsel in Lauterbrunnen – Reto Bürki als neuer Bauverwalter gewählt Ein gebürtiger Thuner ersetzt Anfang Dezember in Lauterbrunnen den abtretenden Peter Staub.

Reto Bürki wird Bauverwalter in Lauterbrunnen. Foto: PD

Wie er in einer Mitteilung schreibt, hat der Gemeinderat Lauterbrunnen an einer ausserordentlichen Gemeinderatssitzung Reto Bürki als neuen Bauverwalter gewählt. Bürki tritt per 1. Dezember die Nachfolge von Peter Staub an, welcher seine Anstellung nach dreizehn Jahren gekündigt hat. Der neue Bauverwalter ist in Thun aufgewachsen und hat eine Lehre als Geomatiker absolviert. Anschliessend war er laut Mitteilung als Geomatiker, aber auch in anderen Funktionen in verschiedenen Firmen tätig.

In den letzten Jahren hat er Sprach- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Turku studiert und mit Erfolg abgeschlossen. Reto Bürki ist verheiratet, 50-jährig und plant zusammen mit seiner Frau in der Talschaft Wohnsitz zu nehmen. Berufsbegleitend werde er die Ausbildung zum Bernischen Bauverwalter absolvieren und sich so das nötige Spezialwissen für seine anspruchsvolle Arbeit aneignen, so der Gemeinderat.

pd