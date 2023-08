Restaurants in Münsingen – Kurze Gastspiele in Traditionsbeizen Gleich zwei bekannte Münsinger Restaurants sind seit kurzem geschlossen. Im Schlossgut und in der Traube endeten zwei kurze Gastspiele. Johannes Reichen Raphael Moser

Das Schlossgut ist derzeit verschlossen. Foto: Raphael Moser

Das hatte sich Monika Linder anders vorgestellt. Im vergangenen Herbst übernahm sie zusammen mit ihrem Mann Markus Linder und ihrem Onkel Gerhard Liechti das Restaurant Schlossgut in Münsingen. Dies nebst ihren angestammten Betrieben – Linders führen das Restaurant Ochsen in Münsingen, Liechti zwei Häuser in Bern.