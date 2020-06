Umfrage zu den Lockerungen – Restaurants? Eher nicht. Aber endlich auf einen Berggipfel! Wir haben die Leserschaft befragt. Bei Besuchen in Restaurants zeigt sie sich zurückhaltend. Aber sie freut sich, dass die Bergbahnen den Betrieb aufnehmen. Mathias Gottet

Wieder die Aussicht geniessen – zum Beispiel vom Niesen aus? Die Leserschaft freut sich auf die Wiedereröffnung der Bergbahnen am 6. Juni. Foto: Getty Images/iStockphoto

Das soziale Leben nimmt nach dem wochenlangen Lockdown wieder an Fahrt auf. Die Restaurants haben schon seit einiger Zeit wieder geöffnet, spontane Treffen bis zu 30 Personen sind möglich. Und ab dem kommenden Samstag treten weitere Lockerungen in Kraft: So sind Trainings für alle Sportarten wieder erlaubt, und viele Bergbahnen starten ihren Sommerbetrieb. Vor einer Woche haben wir die Leserschaft nach ihrer Meinung befragt, was sie über die Lockerungen der Corona-Massnahmen denkt und auf was sie sich am meisten freut.

Im Hinblick auf die Frage, ob die Leserinnen und Leser gedacht haben, dass der Weg aus dem Lockdown so schnell verläuft, herrschte geteilte Meinung. Die Hälfte fühlte sich überrascht, die andere Hälfte hat erwartet, dass die strikten Corona-Massnahmen nun gelockert werden.

Doch auf welche Lockerung hat sich die Leserschaft am meisten gefreut? Darauf antwortete der grösste Teil mit der Antwortmöglichkeit: «Mit der Bergbahn auf einen Aussichtspunkt fahren». Dies ist ab diesem Wochenende vielerorts wieder möglich.

In der Umfrage wollten wir zudem erfahren, wie sich die Beizen-Routine bei den Leserinnen und Lesern des Forums wieder eingependelt hat. Unter den vier Antwortmöglichkeiten wurde mit rund 40 Prozent am häufigsten die Aussage unterstützt, dass man zurzeit noch lieber zu Hause koche. Ein Viertel der Teilnehmenden sagte aus, dass sie wieder wie gewohnt in Restaurants speisen würden.

Zu guter Letzt wurde das Krisenmanagement des Bundesrates mehrheitlich als gut bezeichnet. 64 Prozent der Abstimmenden gaben an, dass der Bundesrat die Krise erfolgreich gemeistert hat.