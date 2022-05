Neues Lokal, gleiches Konzept – Restaurant Tramway zieht vom Breitsch nach Bümpliz Die 32-jährige Geschichte des Restaurants Tramway im Breitenrain in Bern ist doch noch nicht zu Ende. Die Kultbeiz feiert im November Wiedereröffnung in Bümpliz. sih/pd

Für das Restaurant Tramway geht es nun doch weiter. Allerdings nicht mehr im Breitenrain, sondern an der Bümplizstrasse 114. Foto: Adrian Moser

Ende Februar noch verkündete das Wirtepaar Jelena und Martin Spycher das Aus des Restaurants Tramway im Breitenrain. Weil die marode Liegenschaft totalsaniert werde, schliesse die Kultbeiz Ende Juni nach 30 Jahren die Tore, hiess es damals.

Nun folgt die Kehrtwende, die sich so manche Stammgäste gewünscht hatten. Das Tramway feiert Mitte November Wiedereröffnung. Und zwar an der Bümplizstrasse 114, wie Radio Energy Bern am Dienstagmorgen berichtet. Nach langer Suche hätten Jelena und Martin Spycher die passende Immobilie im Herzen von Bümpliz gefunden.

Das Restaurant am Breitenrainplatz bleibt bis Ende August geöffnet, wie es im Beitrag weiter heisst. Im neuen Lokal erwartet die Kundschaft das gleiche Konzept und sogar die gleiche Deko. Einzig der vegetarische und vegane Bereich dürften ausgebaut werden.

Auch am neuen Standort wird Jelena Spycher weiterhin Cordon bleus und Schnitzel zubereiten. Foto: Adrian Moser

