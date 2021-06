Höchhus Steffisburg – Restaurant muss Türen schliessen Das Restaurant Alegria im Höchhus in Steffisburg ist noch bis am 31. Juli geöffnet. Und schliesst dann seine Türen – aus wirtschaftlichen Gründen. pd

Das Restaurant im Erdgeschoss des Höchhus in Steffisburg ist ab 1. August geschlossen. BOM

Der Start des Restaurants Alegria im Erdgeschoss des Höchhus Steffisburg im Mai 2020 sei nicht einfach gewesen, teilt die Gemeinde Steffisburg am Freitagvormittag mit, denn dieser sei mitten in die erste Pandemiewelle und in die vom Bundesrat angeordnete Schliessung der Restaurants gefallen.

Davon hätten sich das Ehepaar Capela Lopes und die Gemeinde Steffisburg jedoch nicht entmutigen lassen und eröffneten Mitte Mai 2020 mit einem Take-away-Angebot Restaurant Alegria.

Trotz treuer Stammkundschaft sei nach der Wiedereröffnung der Restaurants im vergangenen Jahr die Unsicherheit in der Bevölkerung spürbar gewesen, lässt sich das Gastronomen-Ehepaar in der Medienmitteilung zitieren. Dies habe sich auf den Umsatz ausgewirkt.