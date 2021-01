Nach Tötungsdelikt in Interlaken – Restaurant Des Alpes: Zeichen auf Neuanfang Die GmbH, die im Restaurant Des Alpes eingemietet ist, löst ihre Warenbestände auf. Die Gemeinde als Eigentümerin prüft derzeit Optionen für eine Nachfolge. Christoph Buchs

Die Gemeinde Interlaken sucht nach neuen Pächtern für das Restaurant Des Alpes am Höheweg. Foto: Christoph Buchs

Dass beim Restaurant Des Alpes am Höheweg derzeit die Luken dicht sind, hat natürlich mit der Corona-Pandemie zu tun. Doch nach dem Tötungsdelikt vom Oktober, bei dem der Pächter des Restaurants ums Leben kam, deutet sich ohnehin ein Umbruch an. Land und Gebäudekomplex befinden sich im Eigentum der Gemeinde Interlaken; im Lokal eingemietet ist die Des Alpes Interlaken GmbH, die wiederum auf den Namen des Pächters lautete. Nach dessen Ableben gehört die GmbH zur Erbmasse.

«Trotz grossen Bemühungen war es leider nicht mehr möglich, den Betrieb des Restaurants aufrechtzuerhalten», steht in einer Mitteilung der GmbH, die zuletzt in den sozialen Medien verbreitet worden ist. Darin suchte das Unternehmen nach einer Nachfolgelösung für ihren Auszubildenden, der vergangenen August eine zweijährige Lehre zum Koch begonnen hatte. Sein Lehrverhältnis wurde auf Ende Januar 2021 aufgelöst. Bereits zuvor machte die GmbH – ebenfalls über eine Mitteilung in den sozialen Medien – die Auflösung ihrer Warenbestände bekannt: Tiefkühl- und Trockenlagerprodukte sowie Dekorationsartikel wurden zu tiefen Preisen feilgeboten.