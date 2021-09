YB spielt bei Atalanta – Respekt für die Riesentöter Die Young Boys geniessen vor dem zweiten Auftritt in der Champions League die Achtung, die sie sich verschafft haben. Moritz Marthaler aus Bergamo

Als Aussenseiter gestartet, als Leader in Bergamo gelandet: Die Young Boys beim Abschlusstraining im Gewiss Stadium von Atalanta. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Wie schnell das alles gehen kann. In die Champions League gestartet sind die Young Boys als Nobody, als Zaungast in ihrer Gruppe. In Bergamo gelandet sind sie am Dienstag als Leader und als Riesentöter, der dem grossen Manchester United ein Bein gestellt hat.

Vor dem ersten Auswärtsspiel in dieser Kampagne bei Atalanta begleiten YB neue Personalsorgen. Bei Verteidiger Cédric Zesiger wurde noch vergangene Woche eine Fussverletzung diagnostiziert, er fällt mehrere Wochen aus. Nationalspieler Christian Fassnacht hat nach seinem Zusammenprall am Wochenende den kurzen Flug über die Alpen ebenso wenig angetreten, für ihn und seinen geschundenen Kopf kommt ein Einsatz zu früh.