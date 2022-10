Der kommenden Winterzeit blicke ich mit Respekt und einem gewissen Bangen entgegen: Wie wird sich das Leid in der Ukraine entwickeln? Wird Corona erneut zur grossen Bedrohung? Wird die Energie ausreichen?

Vorsorglich hat unsere Kirchgemeinde die Aussenbeleuchtung der Kirchen abgeschaltet: ein Tropfen auf den heissen Stein – vielleicht auch ein Signal. Sogar in Bern bleiben Bundeshaus und Zytglogge am Abend dunkel, wie auch viele Schaufenster.