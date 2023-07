Hardermannli-Hotelier – Res Grossniklaus ist seit 50 Jahren dran Hotelier seit 50 Jahren: Der Beatenberger Res Grossniklaus hat mit 26 Jahren das Hotel Post Hardermannli in Unterseen gekauft und seither mit Erfolg geführt. Anne-Marie Günter

Andreas Grossniklaus vor dem Hotel Hardermannli, das er 50 Jahre lang geführt hat. Foto: Anne-Marie Günter

Kastanienbäume vor der kleinen Gartenwirtschaft, dahinter das Haus im Laubsägeli- oder Schweizerhaus Stil: Das ist das Hotel Post Hardermannli an der Hauptstrasse in Unterseen von aussen. Der Baustil, der romantisierend den alpinen Bauten im Berner Oberland und im Pays d’Enhaut nachempfunden war, erwies sich um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert als ein Schweizer Exportschlager. Und er ist auch ein Teil der Geschichte von Unterseen, weil zwischen der Kleinen und der Grossen Aare eine Parkettfabrik entstand. Spezialität waren vornehme Holzböden, aber auch verzierte Chalets für eine reichere Klientel im In- und Ausland.