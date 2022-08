Pleiten, Pech und Pannen – Republikaner gefährden ihre guten Chancen Mit Fehltritten setzen die Senatskandidaten der US-Republikaner ihren sicher geglaubten Wahlsieg aufs Spiel. Daran ist auch Donald Trump schuld. Fabian Fellmann aus Washington

Warf er den Hut zu weit? Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin. Foto: Scott Olson (Getty Images)

Über den eigenen Reichtum zu reden, ja gar ein bisschen damit zu prahlen, ist in den USA keineswegs etwas Anrüchiges. Ungeschickt aber ist es, wenn man ein politisches Amt erobern will in einem Bundesstaat, in dem die Arbeitslosigkeit hoch, die Teuerung stark und die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie schwach ist.