Zwischenwahlen in den USA – Republikaner erwarten Mehrheiten im Kongress In den «Midterms» muss sich Präsident Joe Biden auf ein Debakel vorbereiten. Das sind die spannendsten Duelle. Martin Suter aus Washington

Er will Pennsylvania im Senat vertreten, hat aber ein Handycap: Der Republikaner und TV-Arzt Mehmet Oz bekannte sich nicht nur spät zu Donald Trump, er lebte auch zumeist im Nachbarstaat New Jersey. Foto: Jim Lo Scalzo (EPA/Keystone)

Zwei Tage vor den Kongress- und Gouverneurswahlen gibt sich Amerikas republikanische Partei optimistisch. Nach neusten Umfragen in entscheidenden Gliedstaaten werden ihre Kandidatinnen und Kandidaten am Dienstag im Repräsentantenhaus eine sichere und im Senat eine mögliche Mehrheit erringen. Treten beide Voraussagen ein, werden sich die Demokraten und ihr Präsident Joe Biden ab nächstem Jahr in die politisch unbequeme Minderheitsposition versetzt sehen.