Hochwasserstollen in Thun – Reparatur kann sich noch Wochen hinausziehen Das Auslauftor des Hochwasserentlastungsstollens ist defekt. Priorität hat aber die Reparatur des Einlauftors. Auch dieses lässt sich nicht ganz schliessen. Marc Imboden

Defekt: Das Auslauftor des Hochwasserentlastungsstollens im Schwäbis. Foto: Hans Peter Roth

Thun vor Überschwemmungen schützen und den See so regulieren, dass auch die Dörfer, Städte und Kulturlandschaften weiter unten an der Aare nicht überschwemmt werden – mit diesen Zielen wurde in den Nullerjahren der Thuner Hochwasserentlastungsstollen gebaut. Das rund 62 Millionen Franken teure und etwa einen Kilometer lange Bauwerk wurde am 29. Mai 2009 offiziell eingeweiht. Überschwemmungen wie 1999 und 2005 gab es seither nicht mehr – der Tunnel wurde seit der Einweihung gemäss Auskunft der Medienstelle der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) 20-mal geöffnet und bewährte sich.