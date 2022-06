Polizei sucht Zeugen – Rennvelofahrer stürzt in Unterseen und muss ins Spital Bei der Abfahrt von Beatenberg ist am Samstag ein Radfahrer in eine Leitplanke geprallt. Welche Rolle spielte das entgegenkommende Auto?

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr stürzte ein Rennvelofahrer, der in einer Gruppe von Beatenberg in Richtung Unterseen unterwegs war, und verletzte sich. Er war anfangs einer S-Kurve im Bereich Tannenbaum in die Leitplanke geprallt und musste mit einer Ambulanz ins Spital transportiert werden.

Angeblich kam dem Radfahrer zum Unfallzeitpunkt ein Auto entgegen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und fordert den Lenker oder die Lenkerin dieses Wagens auf, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden. Auch andere Zeugen sind gebeten, ihre Beobachtungen mitzuteilen.

PD/mb

