Rega-Einsatz in Wynigen – Rennvelo­fahrer bei Kollision mit Traktor­anhänger schwer verletzt Wegen des Unfalls war der Strassenabschnitt zwischen Wynigen Dorf und Häckligen während rund drei Stunden gesperrt.

Ein Rennvelofahrer hat sich am Montagnachmittag bei der Kollision mit einem Traktoranhänger in Wynigen schwer verletzt. Ein zweiter Velofahrer stürzte über das am Boden liegende Velo, verletzte sich jedoch nur leicht. Das teilt die Berner Kantonspolizei mit.

Die beiden Rennvelofahrer seien gegen 13 Uhr hintereinander auf dem Kappelenbad unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve auf der Höhe eines Waldabschnitts sei der vordere der Beiden aus zunächst unbekannten Gründen mit dem Anhänger des entgegenkommenden Traktors kollidiert.

Ein Rettungshelikopter brachte den schwer verletzten Velofahrer in ein Spital geflogen worden. Der Leichtverletzte wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Strassenabschnitt zwischen Wynigen Dorf und Häckligen war für die Rettungsaktion und die Unfallaufnahme rund drei Stunden komplett gesperrt.

SDA/nfe

