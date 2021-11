Solarinitiative der Berner Grünen – Rennen Grüne mit Solarinitiative offene Türen ein? Solaranlagen auf allen Dächern und Fassaden, die sich dafür eignen. Das fordert die soeben eingereichte Volksinitiative der Grünen. Vielleicht geht aber alles viel schneller. Simon Thönen

Am Mittwoch reichten die Grünen 18’696 Unterschriften für ihre Solarinitiative bei der Staatskanzlei ein. Foto: Franziska Rothenbühler

Hat die Schweiz in ein paar Jahren noch genug Strom? Die Debatte ist wegen des schleppenden Zubaus der Erneuerbaren jüngst wieder hochgekocht. Die bernischen Grünen wollen nun mehr Solarstrom ermöglichen – massiv mehr. Ihre am Mittwoch mit 18’696 Unterschriften eingereichte kantonale Volksinitiative fordert, dass auf allen Dächern und Fassaden, die dafür geeignet sind, Solaranlagen installiert werden. Dies, wenn ein Neubau oder eine Dachrenovation ansteht, respektive innert einer Frist bis 2040.

Laut den Initianten könnte so allein mit Solarstrom so viel Strom zusätzlich produziert werden, wie im Kanton Bern heute verbraucht wird – beziehungsweise sogar mehr. Zusammen mit der Wasserkraft und weiterem erneuerbarem Strom stünde also massiv mehr grüne Elektrizität für neue Anwendungen wie Elektroautos oder Wärmepumpen zur Verfügung. Der zusätzliche Solarstrom entspräche dem Dreifachen der früheren Stromproduktion des 2019 abgeschalteten Atomkraftwerks Mühleberg.