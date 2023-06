Radsport Thun-West – Rennen erstmals von A bis Z auf der Panzerpiste Seit 35 Jahren gibt es im Westen von Thun jedes Jahr ein Nationales Einzelzeitfahren. Heuer ist das Rennen so sicher wie noch nie, da es abseits der Strassen ausgetragen wird. Marc Imboden

Die Panzerpiste beim Uebeschisee. Auch hier werden die Sportlerinnen und Sportler um jede Sekunde kämpfen. Foto: Marc Imboden

Da fährt man gemütlich mit dem Auto durch die liebliche Moränenlandschaft bei Amsoldingen, und plötzlich kommt ein Radrennfahrer in vollem Karacho auf der falschen Strassenseite entgegen. Das konnte in den vergangenen Jahrzehnten jeweils an einem Sonntag im Spätfrühling passieren, wenn der Radrennclub Thun (RRC) sein jährliches Nationales Einzelzeitfahren durchführte. Fahrerinnen und Fahrer aus der ganzen Schweiz starteten dabei nicht gleichzeitig, sondern in Abständen von einer Minute und mit dem Ziel, die Strecke in möglichst schnell zurückzulegen.