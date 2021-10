Gemeindewahlen Adelboden – René Müller als Vize bereits still gewählt In Adelboden stehen am 28. November die Gemeindewahlen an. Ein Gemeinderat sowie René Müller-Oester als Vizepräsident wurden bereits still gewählt. PD

René Müller ist als Gemeindevizepräsident von Adelboden in stiller Wahl bestätigt worden. Foto: PD

Am 28. November wird in Adelboden gewählt. Für die Amtsdauer vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025 sind folgende Wahlvorschläge eingegangen. Fürs Gemeindepräsidium: Roger Galli-Burn (Jg. 1952, neu), Marcel Zimmermann-Büschlen (1970, neu). Für die fünf Mitglieder des Gemeinderats: Anton Oester-Rösti (1964, bisher), Abraham Pieren-Schranz (1968, bisher), Peter Burn-Kocher (1968, neu), Simon Fuhrer-Germann (1963, neu), Peter Künzi-Bircher (1969, neu), Ivan Schwarz-Germann (1995, neu), Thomas Zimmermann-Friedli (1961, neu).

Im Fall des Gemeindevizepräsidiums ist lediglich ein Wahlvorschlag eingegangen, nämlich des Bisherigen René Müller-Oester (Jg. 1968). «Gemäss den Bestimmungen des Organisationsreglements (Art. 106)» werde der Gemeinderat Oester im stillen Wahlverfahren als gewählt erklären, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Auch Gemeinderatskandidat Anton Oester wird als still gewählt erklärt, da er für den Kreis Ausserschwand und Hirzboden die einzige vorgeschlagene Person ist. Jeder der drei Adelbodner Wahlkreise hat mindestens einen Vertreter oder eine Vertreterin im Gemeinderat.

Zweiter Wahlgang Mitte Dezember

Die Wahlen finden in Adelboden nach dem Mehrheitswahlverfahren (Majorz) statt. «Gewählt sind im ersten Wahlgang diejenigen, welche die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt haben», teilt die Gemeinde mit. In einem allfälligen zweiten Wahlgang würde sodann das relative Mehr entscheiden. Dieser würde am 12. Dezember stattfinden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.