Wahl in Steffisburg – Renate Zürcher ist neue Pfarrerin Das Pfarrteam Steffisburg-Dorf ist ab dem 1. Oktober wieder komplett. Renate Zürcher tritt die Nachfolge von Rahel Hofer an.

Renate Zürcher ist neue Pfarrerin in Steffisburg Foto: PD

Die trotz sommerlicher Wärme gute besuchte Versammlung der Kirchgemeinde Steffisburg hatte über ein Geschäft zu befinden: Dabei ging es um die Bestätigung der Anstellung von Pfarrerin Renate Zürcher. Sie ist momentan als Stellvertreterin für Rahel Hofer tätig, welche die Kirchgemeinde Ende September verlassen wird, heisst es in einer Mitteilung zur Wahl der neuen Pfarrerin.

Renate Zürcher stellte sich den Anwesenden vor und informierte, dass sie in Oberhofen und Florenz aufgewachsen sei und ihr dadurch die italienische Kultur und Sprache bis heute wichtig geblieben ist. Bis zur Absolvierung des Theologiestudiums war Renate Zürcher als Kindergärtnerin tätig. Als Pfarrerin sei sie «ziemlich genau vor zehn Jahren» im Berner Münster ordiniert worden. Nebst der 60-Prozent-Anstellung in der Kirchgemeinde Steffisburg ist Zürcher auch noch als Seelsorgepfarrerin an der UPD Bern tätig.

Der Souverän bestätigte die Anstellung von Pfarrerin Renate Zürcher einstimmig. Unter Verschiedenem informierte der Versammlungspräsident Marco Palazzi, dass ab dem 5. Oktober die neue Beleuchtung sowie eine Brandmeldeanlage in die Dorfkirche eingebaut werden. Die Dorfkirche wird daher während drei Wochen, ausser an den Wochenenden, nicht benützbar sein.

pd/maz