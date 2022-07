Abo Kantonales Schwingfest in Thun Mit Schwung in die Stockhorn-Arena

Am 17. Juli gehen die besten Berner Schwinger «i d Hose» – im Fussballstadion. Was braucht es dafür? Was bringt es dem FC Thun? Wir beantworten vor dem Kantonalen zehn Fragen.