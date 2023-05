Es werden ein paar Statistiken gewälzt. Die bisher erfolgreichste ESC-Nation ist Irland, mit 7 Siegen. Luxemburg hat schon fünfmal gewonnen, obwohl das Land seit 1993 nicht mehr mitmacht (aber nächstes Jahr wieder dabei ist).

Wichtig: Schweden kann heute zu Irland aufschliessen.

Und wenn wir schon bei der Buchhaltung sind: Als Novum in der Geschichte des Eurovision stimmen heute auch Menschen aus der ganzen Welt ab, nicht nur aus den Eurovisionländern. Ihre Stimmen gelten zusammen quasi als ein weiteres Land. Das ist die sogenannte «All over the world»-Vote, wie wir gerade gelernt haben. (fim)