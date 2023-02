Ein unbestechliches Sortiment – Mit Orangen gegen die Mafia Wie eine kleine Gemeinschaft um Tamara Funiciellos Vater von Bern aus ihren Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Italien führt. Vittoria Burgunder

Frische Ware aus Sizilien: Remigio Funiciello organisiert die Kisten voller Blutorangen. Foto: Dres Hubacher

Olivenöl, eingelegte Peperoncini, Orangen, Wein und Pasta, die von Paccheri bis zu Busiate reicht. Das alles gibt es am Marktstand von Remigio Funiciello am Breitenrainplatz. Es ist nicht irgendein Sortiment: Alles, was hier zu sehen ist, wurde auf ehemaligem Mafia-Boden produziert. Insgesamt sind es 1400 Hektaren Land, die sich einst im Besitz von Mitgliedern der Cosa Nostra, der Camorra oder der ’Ndrangheta befanden. Der italienische Staat hat sie enteignet und das Terrain der Non-Profit-Organisation Libera Terra übergeben. Diese besteht aus neun Sozialgenossenschaften, verteilt auf Apulien, Kalabrien, Kampanien und Sizilien. Sie stellen die Biolebensmittel her, die Remigio Funiciello und seine Gruppe hier auf dem Trottoir einmal im Monat anbieten.