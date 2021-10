Budget 2022 Ostermundigen – «Relativ kleines» Defizit geplant Ostermundigen budgetiert ein Defizit von 1,5 Millionen Franken. Andere Jahre waren die Zahlen noch tiefer rot. Naomi Jones

Finanzdirektor Erich Blaser (SVP) präsentierte ein geringeres Defizit als in anderen Jahren und wurde dafür mit einstimmiger Annahme des Budgets belohnt. Foto: Raphael Moser

Das Ostermundiger Parlament hat am Donnerstagabend das Budget 2022 mit einem Defizit von rund 1,5 Millionen Franken im Gesamthaushalt einstimmig angenommen. Das Defizit kommt unter anderem aufgrund des vor den Herbstferien vom Parlament bewilligten neuen Besoldungssystems für die Gemeindeangestellten zustande. Dieses schlägt mit rund 870’000 Franken Mehrausgaben zu Buche.

Ein sattes Plus von rund 600’000 Franken bei den Wassergebühren federt der Gemeinde die Lücken bei den Steuereinnahmen etwas ab. Nur die SP kritisierte das Budget in der Diskussion. Allgemein war das Parlament jedoch zufrieden mit der ziemlich genauen Budgetierung.

Der zuständige Gemeinderat Erich Blaser (SVP) sprach gar von einem «relativ tiefen Defizit», jedenfalls kleiner als in anderen Jahren. Dass das Defizit nicht höher budgetiert worden sei, liege an der höheren Budgetgenauigkeit, die der Gemeinderat dank einer neuen differenzierten Finanzstrategie habe erreichen können.

Keine schöne Überraschung bei der Rechnung

Blaser warnte allerdings auch, dass die Differenz zwischen Budget und folgender Rechnung kleiner ausfallen werde als in anderen Jahren. «Der Rechnungsabschluss 2022 wird gegenüber dem Budget nicht mehr so erfreulich sein wie in anderen Jahren.»

Das Ostermundiger Parlament musste regelmässig ein prekäres Budget bewilligen. Das Budget für 2020 rechnete gar mit rund 3 Millionen Defizit. Die Jahresrechnung fiel aber meist nicht so schlecht aus.

