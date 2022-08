Trockenheit im Kanton Bern – Rekordtiefe Wasserpegel in der Aare Während die Aare vielerorts extrem wenig Wasser führt, haben die Seen fast normale Pegel. Warum? Und was passiert, wenn auch der Winter trocken bleibt? Jessica King

Die Fähre beim Zehendermätteli wird aufgrund des tiefen Wasserstands der Aare nur eingeschränkt betrieben. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Trockenheit hält an. Vom Altenbergsteg ins Lorrainebad kann man in der Aare beinahe gehen statt schwimmen, in kleineren Flüssen wie der Emme fliesst nur noch ein Rinnsal. Aus der übrigen Schweiz und dem restlichen Europa gibt es jeden Tag neue Schlagzeilen: Der Lac des Brenets im neuenburgischen Jura ist ausgetrocknet, auf der Donau können die Schiffe nur noch mit 35 bis 40 Prozent der Ladung fahren, auch auf dem Rhein ist der Warentransport gefährdet. Zeit, zu klären, was die Trockenheit für die Gewässer des Kantons Bern bedeutet.