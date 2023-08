Rekord für Kleinkunsttag Thun – Grosses Interesse an «kleiner» Kunst Die 20. Ausgabe der Thuner Version des Schweizerischen Kleinkunsttags bringt Kabarett, Spoken Word, Zauberei und Theater für die Rekordzahl von 1500 Schülerinnen und Schülern.

Dieser Vorschlag der Klasse 3b der Oberstufe Buchholz gewann den Plakatwettbewerb des Kleinkunsttags Thun. Foto: PD

«Die 20. Auflage des Kleinkunsttags bringt einen Rekord an Anmeldungen: 1500 Schülerinnen und Schüler wurden für den Anlass angemeldet, aus allen Schulhäusern im Raum Thun», schreiben die Organisatoren des Anlasses, der am Freitag, 15. September, stattfindet, in einer Mitteilung. «Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an den acht Standorten des Anlasses werden 3303 Eintritte zur richtigen Zeit am richtigen Ort organisieren.»

Das OK unter der Leitung von Bruno Friedli schrieb einen Plakatwettbewerb unter den Schulklassen im Raum Thun aus. 25 Klassen liessen sich begeistern und investierten Zeit und Kreativität für den Wettbewerb. Eine Jury aus Vertretern des OK, der Kulturabteilung der Stadt Thun sowie dem Künstler Micheal Streun wählte die Sieger in den drei Alterskategorien aus.

Vielseitiges Line-up

Das diesjährige Programm biete einen «bunten Mix». Für die Jüngsten kommt das beliebte Theater Dr. Eisenbarth wieder einmal nach Thun. «Die oberen Klassen werden mit Songs von Nils Burri sowie Spoken Word von Jovana Nikić motivierende und anregende Vorbilder zu sehen bekommen.» Von der Thuner Künstlerbörse kennt man das beliebte Gaukler-Clown-Duo Gilbert und Oleg, ebenfalls den Tessiner Sandkünstler Lorenzo Manetti, der wie von Zauberhand entzückende und witzige Bilder aus Sand zeichnet.

Am Abend gibt es zwischen den einzelnen Auftritten jeweils 30 Minuten Pause, damit sich das Publikum von einer zur anderen Spielstätte verschieben kann. Auftrittsorte sind das Kleintheater Alte Oele und Café-Bar Mokka.

PD/sgg

Fehler gefunden?Jetzt melden.