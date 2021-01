Anpassungen im Tourismus – Covid-Test kann gleich mitgebucht werden Wer mit dem Flugzeug in die Schweiz einreist, braucht neu ein negatives Testresultat. So reagieren Branchenvertreter auf die neuen Regelungen. Maren Meyer , Markus Brotschi , Rita Flubacher

Für die Swiss ist es nicht nachvollziehbar, «dass sich im Flugverkehr alle Einreisenden – auch solche aus Nicht-Risikogebieten – testen lassen müssen». Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Um dem Winterwetter zu entfliehen, zieht es Schweizer nach Dubai, Mexiko oder auf die Malediven. Corona hin oder her. Der Rückflug in die Schweiz wird für die Reisenden ab dem 8. Februar aber nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich sein: Sie müssen einen negativen Covid-Test vorweisen, der nicht älter ist als 72 Stunden. Wer aus einem Risikoland einreist (hier finden Sie die aktuelle Liste), muss zusätzlich zum Test in der Schweiz in Quarantäne gehen. Auch muss jeder Einreisende seine Kontaktdaten elektronisch oder auf Papier erfassen, auch wenn er aus einem Staat ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko einreist.