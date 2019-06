Wo Trinkgeld eine Beleidigung ist

In allen Ländern empfiehlt es sich, im Hotel schon zwischendurch oder täglich ein Trinkgeld zuzustecken, schliesslich ist man noch länger auf die guten Dienste angewiesen – und manchmal wechseln auch die Zimmerteams.

Lateinamerika

In Süd- und Mittelamerika sind die Trinkgeld-Sitten nicht einheitlich. In den meisten Ländern kann man mit 5 bis 10 Prozent Aufschlag auf die Rechnung nichts falsch machen. In Brasilien aber ist die Servicepauschale oft schon Teil der Rechnung. Wer absolut unzufrieden ist, könnte den Betrag also wieder abziehen – und kann ihn aber gerne aufstocken, wenn der Service im Restaurant gut war. Spielt übrigens eine Band und wird irgendwo im Lokal darauf hingewiesen, ist ein «couvert artístico» der Pflichtbeitrag zugunsten der Künstler, der aber höchstens wenige Franken beträgt.

Im Hotel bekommen Zimmermädchen umgerechnet 1 bis 2 Franken pro Übernachtung, der Taxifahrer freut sich, wenn das Wegegeld aufgerundet wird.

Australien und Neuseeland

Hier wird vieles lockerer gesehen, so auch das Trinkgeld: In Australien ist es nicht obligatorisch, aber wenn man etwas mehr geben will, ist das auch in Ordnung. Vor allem in besseren Restaurants mit sehr gutem Service lässt man 10 Prozent der Rechnungssumme auf dem Tisch liegen. In Neuseeland ist der «tip» schon üblicher als in Australien – ein Muss ist er hier aber ebenfalls nicht, auch nicht im Hotel: Wer will, der kann etwas spendieren. Oder eben nicht. Nur Neuseelands Taxifahrer haben sich schon an das Aufrunden des Preises gewöhnt.

Russland

Die Regeln für das «Tschewi» («Trinkgeld») sind nicht sehr strikt, ähnlich wie in Deutschland kann der Gast aufrunden – auf jeden Fall korrekt ist ein Trinkgeld von 10 Prozent. Manchmal steht die Servicepauschale bereits auf der Rechnung. Auch dem Barkeeper sollte man ein paar Rubel zustecken, dieser Zusatzverdienst macht oft einen Grossteil seines Lohns aus. Im Hotel liegt man normalerweise mit 30 bis 50 Rubel (45 bis 75 Rappen) richtig, für das Zimmerpersonal pro Tag. Auch der Taxifahrer bekommt einen kleinen Aufpreis, je nachdem ob er auch mit dem Gepäck behilflich war. Bei einem privaten Taxi handelt man vor der Fahrt den Gesamtpreis aus, bei dem bleibt es dann auch.

Ein Tankwart bekommt 10 bis 30 Rubel (20 bis 45 Rappen) für das Auftanken.

Polen, Ungarn, Rumänien und Tschechien

Hier ist es üblich, in Kneipen und Restaurants ein Trinkgeld in Höhe von 10 Prozent zu geben – ausser der Betrag steht bereits als Service-Entgelt auf der Rechnung, dann gibt es weniger Bares. Wer mit Kreditkarte zahlt, sollte das Trinkgeld besser in bar überreichen – der Aufschlag per Kreditkarte kommt oft nicht beim Kellner an. Wird die Quittung auf einem Tablett oder in einer Mappe gebracht, ist dort der richtige Ort für die Extrascheine.

Auch im Taxi rundet der Reisende um bis zu 10 Prozent auf, im Hotel rechnet er 1 bis 2 Franken in die jeweilige Währung um: pro Dienstleistung wie Kofferschleppen oder pro Übernachtung für das Reinigungspersonal.