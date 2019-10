Ein grosses Herz für Kinder

Gern führte Richner auch einen Film vor, der die damalige Schweizer Aussenministerin Micheline Calmy-Rey beim Besuch eines seiner fünf Kinderspitäler in Kambodscha zeigt. Die Sozialdemokratin, sonst nicht gerade um Worte verlegen, hatte bei dieser Gelegenheit kaum eine Chance, sich zu äussern. Richner war an diesem 6. Februar 2007 einfach nicht zu stoppen. Er redete unaufhörlich auf die Magistratin ein.

Über Swissinfo, die offizielle Informationsplattform des Bundes, kam die Aussenministerin dann doch noch kurz zu Wort. «Meine Präsenz und unsere finanzielle Unterstützung ­beweisen unsere Wertschätzung für Ihre Arbeit», lobte sie Richner. Der Gepriesene konterte postwendend: «Diese Worte freuen mich», sagte er. Allerdings wünsche er sich einen höheren Beitrag des Bundes, nämlich rund 7,5 Millionen Franken.

Die erste Stupa auf öffentlichem Grund

Zwölf Jahre und sieben Monate später, am 9. September 2019, jährt sich der Todestag des Schweizer Kinderarztes zum ersten Mal. Der Verwaltungsdirektor der Spitäler, Denis Laurent, erwartet an diesem Tag 300 buddhistische Mönche zu einer Zeremonie. Das Wetter ist diesig, mal regnet es, dann pfeift Monsunwind durch die grosse Spitalanlage der zweitgrössten Stadt im Norden Kambodschas.

23 Jahre lang war der studierte Biologe an der Seite Richners tätig. In weissem Hemd und schwarzer Hose huscht er an dessen gut einen Meter hohem Bild vorbei, das neben einer Stupa steht. Hier ruhen die sterblichen Überreste des in Kambodscha beinahe als Gott verehrten Arztes. Es ist auf Geheiss von König Norodom Sihamoni das erste Grabmal, das auf öffentlichem Grund steht. Im Hintergrund laufen Passanten vorbei.

Das blecherne Rattern von Tuk-Tuks ist zu hören, die Touristen in den wenige Kilometer entfernten archäologischen Park Angkor fahren. Die Zeit der Konzerte ist vorbei, Besuche sind nur noch auf Anfrage auf dem Spitalgelände möglich.

Hohe Standards, einfache Wege: Ein Patiententransport in den Kantha-Bopha-Spitälern in Siem Reap. Foto: Kurt Tschan

Richners Wunsch, die Eidgenossenschaft möge ihre finanzielle Unterstützung drastisch erhöhen, ist nicht in Erfüllung gegangen. 2017 überwies die Schweiz unverändert 4 Millionen Dollar an seine Stiftung. Auf 43,5 Millionen Dollar ist das jährliche Budget für den Betrieb der fünf Spitäler in den beiden wichtigsten Städten Siem Reap und Phnom Penh inzwischen angewachsen.