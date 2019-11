Digitale Nomaden im Realitäts-Check

Instagram und die Berichterstattung vermitteln ein falsches Bild davon, was digitales Nomadentum ausmacht. Der Begriff ist recht aufgeblasen. Freiheit war das entscheidende Kriterium für die Entscheidung, das Experiment zu starten. Wir hatten nicht unbedingt geplant, auf Weltreise zu gehen, aber wir wussten, dass wir vorerst unbegrenzt ortsunabhängig leben und arbeiten wollten.

«Die grösste Herausforderung war das Trennen von Arbeiten und Freizeit.»Daniela und Manu, Digital Nomads

Am liebsten wären wir beide Teilzeit in unseren Jobs geblieben. Danielas Arbeitgeber konnte sich dies aber nicht vorstellen, deshalb hat sie gekündigt und unterwegs gefreelanct. Manu war weiterhin 50 Prozent angestellt. Ferien hat er normal bezogen.

Die grösste Herausforderung war das Trennen von Arbeit und Freizeit. Man weiss, dass E-Mails reinkommen und diese bearbeitet werden müssen. Manu musste von Montag bis Freitag verfügbar sein. Die Zeitverschiebung war kein Thema, weil die Arbeit quasi über Nacht erledigt wurde. Das kam sogar gut an beim Arbeitgeber.

Daniela hat ihre Aufträge an die Reiseintensität anpassen können, wenn wir wussten, dass eine Reiseetappe bevorstand. Sie hat sich oft um Organisatorisches gekümmert, wenn Manu viel zu tun hatte. Arbeiten und Reisen hat sich unterschiedlich gut vertragen. In Japan und Neuseeland hatten wir Schwierigkeiten, weil die Infrastruktur zum Arbeiten nicht immer da war.

Das Fazit unseres Experiments? Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut machbar ist, reisen und arbeiten zu kombinieren. 15 Monate würden wir wohl nicht mehr machen, aber wenn wir pro Jahr ein bis zwei Monate im Ausland arbeiten könnten, wäre das sehr cool. Übrigens: Über unsere Erkenntnisse und Erfahrungen haben wir ein Buch geschrieben inklusive Interview mit dem Arbeitgeber und mit Kundenstimmen.»

https://www.rhylocate.ch/

So sieht das Klischee aus: Daniela und Manu arbeiten von der Hängematte aus.

Hosts und Teilzeit-Nomaden: Haz und Fanny

«Wir haben vor drei Jahren den Co-Working/Co-Living-Space Swiss Escape in Grimentz eröffnet. Die Idee kam uns nach vielen Gesprächen mit digitalen Nomaden. Sie erzählten uns, dass die Einsamkeit ihr grösstes Problem sei. Gleichzeitig erfuhren wir, dass die Wintersportgemeinden in der Schweiz Probleme damit haben, den Wohnraum im Sommer zu besetzen. Wir sind in der Schweiz damit gestartet, aber die Idee kann auch in andere Länder übertragen werden.

«Wir lieben es zu reisen, aber wir wollen keine Touristen mehr sein.» Haz und Fanny, Gründer Swissescape

99 Prozent unserer Kunden kommen aus dem Ausland – bis jetzt haben wir erst zwei Schweizer gehostet. Wir haben zwei Arten von Kunden: die Etablierten, die sehr langsam reisen. Und die Neulinge, die alles ausprobieren und noch recht schnell unterwegs sind. Zu uns kommen nur Leute, die sich bereits gefunden haben und sich die Schweiz leisten können. In Thailand trifft man noch auf viele Nomaden, die nur dort sind, weil das Leben so günstig ist. Wir werden bald ein drittes Chalet hier oben eröffnen und können uns vorstellen, irgendwann vielleicht in andere Teile der Schweiz zu expandieren.

Wir selbst sind Teilzeit-Nomaden und verbringen sechs bis acht Monate pro Jahr in der Schweiz. Den Rest des Jahres reisen wir an Digital-Nomad-Hotspots und sind Kunden von anderen Co-Living-Spaces. Das gibt uns gute neue Perspektiven auf unsere Arbeit. Wir lieben es zu reisen, aber wir wollen keine Touristen mehr sein. Wir bleiben mindestens einen Monat an einem Ort, richten uns ein, suchen uns ein Yoga-Studio. Langfristig ist es gar nicht möglich, als digitaler Nomade jede Woche den Ort zu wechseln.»

https://www.swissescape.co/

Fanny und Haz, die Gründer des Co-Working und Co-Living Chalet «Swissescape».

Bereits in 16 Ländern gearbeitet: Michael Hörnlimann

«Im August 2016 war ich glücklich angestellt bei einer Webagentur. Dann ploppte eine Veranstaltung auf Facebook auf: 6 Jahre Weltreisen – die geilste Lücke im Lebenslauf. Ich besuchte den Event und musste mir im Anschluss die Frage stellen: Ist es richtig, so viel Zeit in meine Arbeit zu investieren? Ich kam zum Schluss, dass es mehr gibt, als bloss im Büro zu sitzen, und brauchte rund ein Jahr, um meine Idee umzusetzen.

Im September 2017 nahm ich als Einstieg an der Nomad Cruise teil. Dort hatte ich die volle Ladung zwischen Reisen und Arbeiten – auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich wollte mehr darüber erfahren, ob und wie es möglich ist, ortsunabhängig zu arbeiten. Ein Holländer zeigt mir auf dem Schiff, wie ich WordPress-Websites inklusive SEO (Suchmaschinen-Optimierung) für Kunden umsetzen kann. Das war mein grösstes Mitbringsel von der Reise und eine Inspiration für mich.