Diese Brücken bleiben hängen

Seit 2008 Weltkulturerbe der Unesco. Video: Inspiraziun Alpina

«Nur» 65 Meter hoch und 136 Meter lang ist das Landwasserviadukt auf der Albula-Linie der Rhätischen Bahn zwischen Tiefencastel und Filisur in Graubünden. Aber die imposante Eisenbahnbrücke mit einer Steigung von 20 Promille, die gleichzeitig einen Kreisbogen schlägt und am Ende in einer senkrechten Felswand direkt in den Landwassertunnel mündet, hat internationale Anerkennung erfahren: Sie wurde 2008 von der Unesco ins Verzeichnis des Weltkulturerbes aufgenommen. 2009 wurde das 1902 eröffnete Bauwerk umfassend saniert.

Öresund-Brücke, Schweden-Dänemark Oben fahren Autos, unten Züge. Foto: Kurt Stabl (Wikimedia)

Hier ist eine weitere Brücke der Superlative: Die Öresundbrücke, welche die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit der südschwedischen Stadt Malmö verbindet, ist die weltweit längste Schrägseilbrücke für kombinierten Strassen- und Eisenbahnverkehr. Sie wurde im Sommer 2000 dem Verkehr übergeben. Die Gesamtlänge des Brückenzuges beträgt 7845 Meter: In der Mitte liegt die 1092 Meter lange Hochbrücke, auf die im Westen eine drei km lange und im Osten eine 3,7 Kilometer lange Rampenbrücke zuführen. Auf dem Oberdeck der Brücke verläuft die vierspurige Autobahn; darunter liegen zwei Eisenbahngleise. Der Bau verschlang rund eine Milliarde Euro.

Sunnibergbrücke, Graubünden, Schweiz Eines der letzten Werke von Christian Menn. Foto: Ikiwander (Wikimedia)

Nicht nur für die Eisenbahn, auch für die Strasse sind im Bündnerland aufsehenerregende Brücken gebaut wurde. Die Sunnibergbrücke als Teil der Umfahrung von Klosters ist ein Beispiel. Sie überspannt das Tal der Landquart in einer leicht ansteigenden Rechtskurve, was ihr ein geradezu beschwingtes Aussehen verleiht. Gehalten wird die 526 Meter lange Schrägseilbrücke aus Beton von Stahlseilen, die über die vier Pylone gespannt sind. Die Brücke ist eines der letzten Werke des berühmten Bündner Brückenbauers und ETH-Professors Christian Menn, der 2018 91-jährig verstarb.

Golden Gate Bridge, San Francisco, USA Weltberühmtes Wunder. Foto: Frank Schulenburg (Wikimedia)

Wahrscheinlich ist sie die berühmteste Brücke der Welt, die Golden Gate Bridge in der Bucht von San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie wurde 1937 eröffnet und hat sechs Fahrspuren und zwei Geh- und Radwege. Die damals längste Hängebrücke der Welt wurde 1964 von der Verrazzano-Narrows Brücke in New York City abgelöst. 1995 nahm sie die American Society of Civil Engineers in eine Liste der sieben Wunder der modernen Welt auf.