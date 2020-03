«Das ist nochmals ein enorm harter Schlag» Walter Kunz führt seit 20 Jahren den Schweizer Reiseverband (SRV). Eine Herausforderung wie die weltweite Corona-Krise haben er und die Branche noch nie erlebt. Christoph Ammann

Was haben Sie gedacht, als am Donnerstagmorgen die Meldung eintraf, die USA würden für 30 Tage die Grenzen für Europäer schliessen?

Das ist nochmals ein enorm harter Schlag für die gesamte Reiseindustrie. Ich weiss wirklich nicht, was uns in den kommenden Tagen und Wochen noch erwartet.

Wer kommt für den Schaden von Konsumenten auf, die USA-Reisen gebucht haben?

Wir müssen davon ausgehen, dass die Versicherungen nicht bezahlen. Aber die Reisebüros und Veranstalter werden alles unternehmen, um den Schaden für den Kunden möglichst klein zu halten. Die Flüge werden wohl von den Airlines annulliert und rückerstattet. Andere Leistungen wie Mietwagen oder Hotels werden je nach Annullations­bedingungen der einzelnen Leistungsträger dem Kunden wieder rückerstattet.

Walter Kunz Der 58-Jährige kennt das Geschäft aus dem Effeff. Vor seinem Amt beim SRV arbeitete er für Imholz Reisen/ITV.

Was unternimmt der Reiseverband als Branchenorganisation, um die Folgender Corona-Krise zu mildern?

In einem Meeting hat uns das EDA respektive das BAG Anfang Woche eröffnet, nicht mehr von Reisen in stark von Corona betroffene Gebiete abzuraten, nicht einmal mehr von Reisen nach China. Damit wurden die Reiseversicherungen grundsätzlich aus der Pflicht entlassen, da sie bis jetzt ihre Leistungen an die Empfehlungen des EDA knüpften. Wir suchen nun das Gespräch mit den Reisever­sicherern. Noch wichtiger war der runde Tisch beim Seco. Wir konnten unsere wirtschaftlichen Forderungen anbringen, die die Reisebranche jetzt dringend braucht. Der Bundesrat wird ja ein Massnahmenpaket für die stark betroffenen Wirtschaftszweige verabschieden.

Was wollen Sie erreichen?

Wir wollen, dass die Reisebranche trotz der mit Stornierungen und Umbuchungen überlasteten Mitarbeitenden Kurzarbeit einreichen darf. Es kommen praktisch keine Neubuchungen mehr herein; Umsätze bleiben aus.

Macht es überhaupt Sinn, jetzt Sommerferien zu buchen?

Ich verstehe, dass die Konsumenten komplett verunsichert sind, aber das Risiko, Sommerferien zu buchen, bleibt überschaubar. Man kann Pauschalreisen in der Regel bis drei Wochen vor Abreise stornieren und muss lediglich eine Bearbeitungsgebühr bezahlen. 120 Franken, um ein Dossier für eine vierköpfige Familie zu stornieren, scheinen doch tragbar.

«Ich rate den Leuten, sich bei Buchungen genau nach den Annullationsmodalitäten zu erkundigen.»

Ihr Tipp?

Ich rate den Leuten, sich bei Buchungen genau nach den Annullationsmodalitäten zu erkundigen. Ich bin überzeugt, dass die Konditionen über das Reisebüro weit besser sind, als wenn man direkt beim jeweiligen Leistungsträger bucht.

Haben Sie Ihre Ferien schon gebucht?

Ja, wir verbringen im Sommer zwei Wochen in einer Finca in Mallorca, und für April habe ich eine Golfwoche in der Nähe von Barcelona gebucht. Ich möchte die Reisen antreten, habe mich aber noch nicht nach den möglichen Annullationsspesen erkundigt, falls sich die Situation in Spanien verschärft.

Was kann der Konsument gerade in hektischen Zeiten vom Reisebüro erwarten?

Es ist zweifelsohne ein Vorteil, die Buchungen an einer zentralen Anlaufstelle zu tätigen und nicht auf diverse Anbieter wie Fluggesellschaften oder Hotelportale zu verteilen. Wenn über das Reisebüro mindestens zwei Leistungen gekauft werden, deckt das Pauschalreisengesetz die Schäden – etwa bei Airlinepleiten, nicht aber bei ausser­ordentlichen Umständen wie behördlichen Anordnungen. Diese erfahren wir jetzt gerade wegen der weltweit Corona-bedingten Einreisesperren.

Ergehen vom Reiseverband Kulanzempfehlungen in Corona-Zeiten?

Wir haben unsere Richtlinien, aber grundsätzlich kann jede Firma selber über ihre Kulanz bestimmen. Wenn ein Veranstalter für Buchungen, die jetzt noch hereinkommen, eine kostenlose Annullation bis Ende April offeriert, so ist das ein unternehmerischer Entscheid.

«Mit gesundem Menschenverstand fragt man sich natürlich, wie es sein kann, dass es auf Bali kein Corona geben soll.»

Mit welchen Fragen wird die Zentrale des Reiseverbandes derzeit bestürmt?

Natürlich mit Problemen rund um das Coronavirus. Da vor allem rechtliche Fragen aktuell sind, haben wir spontan eine Hotline für unsere Mitglieder aufgeschaltet.

Was halten Sie von Meldungen aus Asien, wonach sich Burma für Corona-frei erklärt und auch Indonesien einen Persilschein für Bali ausstellte?

Ich wage kein Urteil. Wir sind Reisespezialisten und keine Mediziner. Aber mit gesundem Menschenverstand fragt man sich natürlich, wie es sein kann, dass es auf Bali kein Corona geben soll.

Ist das Geschäft mit Kreuz­fahrten besonders bedroht?

Auf den Schiffen reisen Menschen auf engem Raum. Aber schon vor Corona befolgten die Betreiber intensive Hygienemassnahmen. Wie alle anderen Player in der Branche leiden die Kreuzfahrtanbieter enorm.

Welche Reiseart ist von dieser vor kurzem noch undenkbaren Krise am meisten betroffen?

Endgültig kann man das erst sagen, wenn nach Wochen oder Monaten die Normalität zurückkehrt. Dann sehen wir, welche Reiseformen und -arten sich am schnellsten erholen. Unsere Branche hat in den vergangenen Jahren sehr viele dramatische Ereignisse bewältigt. Sie ist trotz aller Widrigkeiten immer wieder aufgestanden. Aber die aktuelle Situation ist die gravierendste in meiner ganzen Berufskarriere.