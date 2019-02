Kontiki-Reisen bieten fünf verschiedene Routen an. Hier ist die klassische: am ersten Tag von Edinburgh über die Firth-of-Forth-Brücke in das Marktstädtchen Keith. Am zweiten Tag von Keith nach Plockton, wo man auf einer Bootstour mit etwas Glück eine Seehundekolonie beobachten kann. Am dritten Tag Besuch des romantischen Ballindalloch Castle, Degustation in einer Whisky-Brennerei, Übernachtung im malerischen Örtchen Boat of Garten. Am vierten Tag Fahrt zum Glamis Castle, wo die Mutter von Königin Elizabeth II. aufwuchs, und nach Dundee am Meeresarm Firth of Tay. Am fünften Tag Rückfahrt nach Edinburgh.

www.kontiki.ch

10. Gebirgig: Von Zermatt nach St. Moritz