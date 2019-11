Tierische Reisetipps vom Petfluencer

Hornwärmer? Frankie ist eine Ziege! Und Frankie ist Mitglied der wachsenden «Traveling Pets»-Community auf Instagram – also Tiere, die mit ihren zweibeinigen Besitzern die Welt bereisen und das Internetpublikum über ihre Erlebnisse ins Bild setzen. Sogenannte «Petfluencer», die von ihren Besitzern mit teilweise zweifelhaften Mitteln (siehe Box) in Szene gesetzt werden, sind auf Social-Media-Plattformen sehr beliebt. Wir stellen sechs Lieblinge der «Szene» vor.

Henry und Baloo, das abenteuerliche Duo

Hund Henry und Katze Baloo sind in Colorado zu Hause – wenn sie nicht gerade auf Achse sind. Meist ist die vierköpfige Familie (das menschliche Besitzerpaar dazugezählt) aber draussen unterwegs. Ob auf Bergwanderung, im Kanu oder beim Campieren – das Katzen-Hunde Gespann ist stets mit dabei. Die Henry & Baloo-Fangemeinde ist so gross, dass es Bilder, Sticker und Grusskarten der beiden zu kaufen gibt. Der Kalender 2020 ist bereits vergriffen. Weil zum Reisen auch ab und zu ein Hotelaufenthalt gehört, haben die Besitzer Katze Baloo kurzerhand das Benutzen regulärer WC’s antrainiert, wie sie in diesem Post erklären.

Account: Henry the Colorado Dog https://www.instagram.com/henrythecoloradodog/



Chapati, der Weltenbummler

Chapati gehört zu den Veteranen unter den reisenden Haustieren. Einst als Streuner auf indischen Strassen unterwegs, wurde er von einem ukrainischen Paar «adoptiert» und bereist seither mit Herrchen und Frauchen die Welt. Von Nepal bis zum Vatikan hat Chapati schon so einiges gesehen und sich für sein Internetpublikum gekonnt in Szene gesetzt.

Account: Traveling Chapati https://www.instagram.com/travelingchapati/

Maddie, die treue Begleiterin

1.3 Millionen Instagram-Nutzer folgen Hündin Maddie und ihrem Zweibeiner auf ihren Abenteuern im amerikanischen Westen. Hinter dem bildstarken und sympathischen Profil «This Wild Idea» steckt der Fotograf Theron Humphrey, der in seinen Beiträgen auch nicht davor zurückscheut, über die Herausforderungen des Reisens mit Hund zu sprechen.

Account: This Wild Idea https://www.instagram.com/thiswildidea/

Influencer-Pärchen: Hündin Maddie und Besitzer Theron. Foto: Instagram

Rasta, das Schweizer Reisefüdli

Vornehmlich in der Schweiz geht Rasta auf Entdeckungstour – ob Aletschgletscher, Matterhorn, oder das Berggasthaus Äscher. Rasta, ein in Winterthur beheimateter schneeweisser Schäferhund, kennt sie alle – und trägt unsere heimischen Perlen via Instagram in die Welt hinaus.