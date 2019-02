Die Vorfreude ist gross, die Tasche gepackt und los gehts in ein romantisches Wellness-Wochenende. Vor Ort angekommen, stellt sich die im Valentinstag-Special angepriesene Wohlfühloase aber als ein hell beleuchteter Wellness-Corner mit veralteter Sauna heraus. Das Candle-Light-Dinner wird in einem sterilen Business-Restaurant serviert, und die Romantik-Suite ist ein gewöhnliches, etwas in die Jahre gekommenes Doppelzimmer. Damit dies nicht passiert, gibt es bei der Buchung einiges zu beachten.