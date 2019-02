Bereitete Ihnen der Job bei DER Touristik Suisse vom Start weg Spass?

Angesichts der Fülle an Baustellen dachte ich nach zwei Wochen in Zürich: Warum tust du dir das nur an! Aber je mehr sich meine Mitarbeitenden und ich mich ins Zeug legten, umso besser wurde es. Wichtig war, den Mitarbeitenden wieder Halt und Vertrauen zu geben. Heute kann ich sagen: Wir haben alle Ziele erreicht.

Wie lange werden Sie das Schiff in Zürich noch lenken?

Ich habe eben für drei weitere Jahre zugesagt. Ich möchte mithelfen, DER Touristik Suisse in die Zukunft zu führen.

Und wie bringen Sie das Sommerferiengeschäft wieder in Schwung?

In der Tat registrieren wir eine spürbare Zurückhaltung. Offenbar erinnern sich die Leute an den wunderbaren Sommer 2018 und warten mit Buchen ab. Vielleicht spielen auch die unsicheren Wirtschaftsprognosen eine Rolle.

Welche Destinationen schwächeln, welche boomen?

In den vergangenen drei Jahren schnellten die Buchungszahlen im westlichen Mittelmeer in die Höhe, etwa in Spanien und Italien. Das belastete, gerade auf Mallorca, die Infrastruktur über Gebühr; die Preise stiegen. Im Gegenzug verloren Destinationen im östlichen Mittelmeer und in Nordafrika Gäste, vor allem aus politischen Gründen. Jetzt erleben wir eine Gegenbewegung. Ägypten und die Türkei legen massiv zu, Mallorca läuft weniger gut als im Vorjahr.

Dabei hat sich in der Türkei wenig geändert, Erdogan gibt weiter den Autokraten.

Offenbar gewöhnt sich der Feriengast an diese Umstände, wobei sich die Türkei seit dem Putschversuch gegen Erdogan stabilisiert hat. Der Gast will sich das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis in der Südtürkei nicht entgehen lassen.

Was halten Sie von der neuen Destination Albanien?

Die Strände sind schön, an Infrastruktur und Service muss man jedoch noch arbeiten. Albanien kommt mir vor wie Kroatien vor zwanzig Jahren.

«Langfristig sehe ich einen Trend in Richtung ökologisches Reisen.»

Wie gehen Sie mit den Veränderungen im Airline-Markt um?

Das Thema beschäftigt uns sehr; die Branche steckt in einem Konzentrationsprozess. Wir halten aber etwa an der Zusammenarbeit mit der Germania Flug AG fest, die nun zu hundert Prozent in Schweizer Hand und unabhängig ist von der gegroundeten Germania in Deutschland. Wir hoffen, dass unser Vertrauen belohnt wird.