Hier stehen Sie ab heute im Osterstau

Blechlawine die ganze Nacht über

Am Gotthard heisst das Anstehen schon ab Mittwochnachmittag. So sagen es die Statistiken. Von Gründonnerstag auf Karfreitag wird dann das grösste Verkehrsaufkommen erwartet. Es ist möglich, dass sich der Stau vor dem Gotthard-Nordportal die ganze Nacht über nicht auflösen wird.

Wer möglichst wenig warten will, kann laut Astra am frühen Gründonnerstagmorgen losfahren oder eine alternative Route wählen. Anbieten tun sich die San-Bernardino-Route, der Tunnel durch den Grossen Sankt Bernhard, der Simplonpass und der Autoverlad durch Lötschberg und Simplon.

Auf diesen Strecken besteht Staugefahr. Zum Vergrössern anklicken. Karte: Viasuisse

Doch auch auf den Ausweichrouten kann es zu Wartezeiten kommen. Diese Hauptstrassen und Grenzübergänge können zeitweise überlastet sein:

Spiez–Kandersteg

Gampel–Goppenstein (Rückreise)

Brunnen–Flüelen (Axenstrasse)

Raron–Brig

Bellinzona–Locarno

diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern

Grenzübergänge Au, Koblenz, St. Margrethen und Thayngen

Bei diesen Autoverladestationen kann es am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr zu Wartezeiten kommen:

Autoverlad Furka in Realp

Autoverlad Lötschberg in Kandersteg

Autoverlad Vereina in Klosters-Selfranga

Bei der Rückreise sind an den Verladestationen Furka in Oberwald, Lötschberg in Goppenstein und Vereina in Sagliains Wartezeiten jeweils samstags von 11 bis 16 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr möglich.

Die meisten treten ihre Rückkehr in den Alltag am Ostermontag an. Dann erwarten die Verkehrsexperten die längsten Staus in Richtung Norden. Jene, die länger im Süden weilen, sorgen dafür, dass der Rückreiseverkehr bis Anfang Mai anhält.

Wollen Sie auch während der Reise über unvorhergesehene Verkehrsbehinderungen auf dem Laufenden sein, können Sie hier die TCS-App herunterladen. Nehmen Sie den Zug und möchten möglichst entspannt reisen, finden Sie hier Tipps der SBB.