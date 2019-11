Wiener Schmäh und Dolce Vita

Kurze Wege

Anreise: Mit Swiss ab Zürich in gut einer Stunde; mit der Bahn entweder über München oder Villach/Jesenice in zehn bis elf Stunden.



Unterkunft: Hotel Lev****, Doppelzimmer mit Frühstück ab 80 Euro, www.uhcollection.si



Reiseveranstalter: Viertägige Adventsreisen von Vögele Reisen nach Ljubljana. Preis p.P. in DZ ab 645 Fr. www.voegele-reisen.ch



Ausflüge: Besuche der Höhlen in Postojna und der Höhlenburg können optional gebucht werden.



Einreisebestimmungen: Identitätskarte genügt, Währung: Euro.



Allg. Infos:Slowenisches Tourismusbüro, www.slovenia.info/de