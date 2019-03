Zürich wie im Film – eine Stadtwanderung

Florian Froschmayers Actionthriller «Exklusiv» (1999) vereint gleich mehrere Züri-Locations: Nebst Autoverfolgungsjagd im Milchbuck-Tunnel gibts Action in der grossen Halle des Hauptbahnhofs. Und wenn auch die Jugendbuch-Verfilmung «Mein Name ist Eugen» (2005) von «Wolkenbruch»-Regisseur Michael Steiner primär in Bern und im Tessin spielt, gibts auch darin einen wunderbaren Abstecher ins Zürich von anno dazumal. Na denn: Ab in den Zug in Richtung Flughafen.

11.45 Uhr: Blick auf die Hardbrücke