Städtetrips: Hier bekommt man am wenigsten fürs Geld

Für ihren Bericht hat die Deutsche Bank das Preisniveau in 56 Städten weltweit berechnet. Die Kosten für ein Wochenende zu zweit enthalten: zwei Nächte im Standard-Doppelzimmer eines 5-Stern-Hotels, vier Essen in Pub und Restaurant, zwei Bier, vier Liter Wasser und Softdrinks, ein bisschen Shopping sowie ein Mietauto für zwei Tage.

In Zürich kostet das alles zusammen über 2100 US-Dollar , was derzeit ziemlich genau derselben Summe in Schweizer Franken entspricht. Ägyptens Hauptstadt Kairo ist überraschenderweise die teuerste nicht europäische Stadt im Ranking, New York liegt nur auf dem 16. Rang . Am günstigsten ist Istanbul mit gut 700 Dollar . Auch Athen, Berlin und Lissabon sind nur halb so teuer wie Zürich.