Glückseligkeit und Verwünschungen

Harry-Potter-Verehrer werden fündig

Bevor die Studenten ihre Graduation (Bachelorabschluss) kriegen, müssen sie in der gegenüberliegenden Divinity School auf die Zeremonie warten, in einem ehemaligen Hörsaal aus dem 15. Jahrhundert. Es ist kaum das Interesse an der Wissenschaft, das Klassen lärmender englischer Grundschüler zwischen die ehrwürdigen Mauern treibt: Divinity diente in Harry-Potter-Filmen als Krankenstation von Hogwarts. Oxford bietet jede Menge weiterer Pilgerstätten für junge Freunde des Zauberlehrlings. So wurde der Kreuzgang des New College filmisch zum Hogwarts-Innenhof, wo man Malfoy in ein Frettchen verwandelte.

Gerne hätte die Regie auch den Speisesaal von Christ Church als Hogwarts-Kantine genutzt, aber in Harry Potters Universum besitzt der Speisesaal vier Tischreihen, in Christ Church finden nur drei Platz. Den Filmemachern blieb nichts andres übrig, als den Speisesaal im Studio in Nord-London nachzubauen. So wandelt man also auf Potters (Film-)Spuren durch Oxford und trifft nebenbei Erinnerungen an manche Koryphäe. Im Turf Tavern Pub kündigt ein Aushang von Besuchen Elizabeth Taylors, Oscar Wildes oder des unvermeidlichen Ernest Hemingway. Student Bill Clinton paffte hier Joints, was ihm die politischen Gegner in den bigotten USA später um die Ohren hauten. Clinton beteuerte aber in heiligem Ernst, den Rauch nie inhaliert zu haben. Verbürgt ist der Rekord fürs «Guinness-Buch der Rekorde», den Bob Hawke aufgestellt hatte. Der spätere australische Premier kippte 1963 in elf Sekunden einen «Yard Ale» (1,4 Liter Bier).

Grafik vergrössern

Wenn man am Rasen des Balliol College («Zutritt verboten») steht, die Gärtner beobachtet, wie sie Hyazinthen und Dahlien an den historischen Sandsteinfassaden hegen, wenn dezente Orgelklänge aus der College-Kapelle dringen und Tutoren und Studenten eifrig diskutierend durch die Pforte eilen, so kann man gar nicht glauben, welch garstige Bräuche in Oxfords Uniblase kultiviert werden.

Balliol und das benachbarte ­Trinity gehören zu den ältesten Colleges der Stadt. Balliol wurde schon im 13. Jahrhundert gegründet. Umstritten ist, wer die grössere Reputation besitzt. Und so gibt es einen Tag im Jahr, an welchem sich die Studentenschaft hüben und drüben versammelt und über die Trennmauer hinweg wüste Beleidigungen und Verwünschungen schleudert.

Am anderen Ende der universitären Freizeitaktivitäten steht die feinsinnige Beschäftigung mit Dichterkunst. Wie ein Aushang im Wadham College besagt, hat Ann Ang 2019 den Rex-Warner-Literaturpreis gewonnen mit Beiträgen wie «Der heimwehgeplagte Gärtner» oder «Eine Tasse Kaffee trinken».

Die Reise wurde unterstützt von Visitbritain.