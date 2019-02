Das Prunkstück ist ein runder Windturm

Eine halbe Autostunde nördlich von Al Seef erinnerte sich ein weiterer Alleinherrscher ans Erbe der Väter: Sultan Bin Mohammed al-Qasimi integrierte ein Luxushotel in die Rekons­truktion der Altstadt von Sharjah. Die kleine Hotelgruppe GHM, die in Andermatt das Chedi eröffnete, betreibt das Al Bait Sharjah. Momentan fehlen zwar noch Gäste, nicht aber Stil und hohe Servicequalität. Prunkstück der von Souks flankierten Anlage ist ein historischer Windturm – der einzige runde in den Emiraten.

Das exklusive Hotel, in dem überall loungige Sitzgelegenheiten warten und abends Windlichter den Weg weisen, ehrt in einem kleinen Museum den Besitzer des Vorläufers des Stadtpalastes: Ibrahim al-Midva richtete im Jahr 1909 das erste Postbüro Sharjahs ein, er war Politiker, Journalist und Poet. In der Hotelbibliothek stehen Bildbände über das Araberpferd und die Falknerei sowie die obligate Auswahl an Biografien von Dr. al-Qasimi. Auch das Al Bait ist im Vintage-Stil eingerichtet. Details werden gepflegt: Der Küchenchef soll 1000 Versuchsgipfeli gebacken haben, bis er die passende Variante fand.

In den geräumigen Zimmern warten stets gefüllte Schalen mit Nüssen, Trockenfrüchten und Datteln. Die Minibar wird aber nicht mit Wein oder Bier bestückt, in Sharjah bleibt Alkohol verboten. Denn Sharjah ist das sittenstrengste Emirat, die Herrscherfamilie soll guten Kontakt zu den solventen Wahhabiten in Saudiarabien pflegen.

Am Ende des Tages fühlt sich der westliche Al-Bait-Gast aber nicht gestört von den Einschränkungen, im Gegenteil: Ambiance und Umgebung wirken, auch wenn die Altstadt samt Hotel teils rekonstruiert, teils neu gebaut wurde, weniger künstlich als Dubais Wunderland. Das liegt auch am Kamel, das auf der Ladefläche eines Pick-ups durch die Stadt gondelt, oder am quirligen Arabischen Teegarten, wo einheimische Kundschaft Hummus, Auberginenmus oder Lammspiesschen schlemmt und die Touristen klar in der Minderheit bleiben.

