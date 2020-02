Wo sich alles um Frauen dreht

Das Som Dona in Mallorca ist keine Unterkunft wie jede andere. Women Only Hotel steht nämlich in fetten Lettern an der Hausfassade. Das in Porto Cristo gelegene Viersternhotel hat im Juni 2019 seine Pforten geöffnet – exklusiv für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren. Die spanische Hotelkette Som stellt dabei Komfort und Entspannung ins Zentrum und richtet sich gemäss Website an «Frauen, die sich vom Stress des Alltags erholen möchten».