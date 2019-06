Die Gräfin und die Magie der Farben

Lädt Twerenbold zur Schiffstaufe ein, sind zahlende Gäste bereit, für das Spektakel inklusive Übernachtung mehrere Hundert Franken hinzublättern. Bei der Zeremonie und auch auf den ­Reisen ist Schweizerdeutsch die dominierende Umgangssprache. «80 Prozent unserer Gäste stammen aus der Deutschschweiz», sagt Karim Twerenbold. Deshalb gibt es an Bord Rivella und Appenzeller. Swissness wird zwar bei Twerenbold gelebt, sie hat aber Grenzen. Viele Crewmitglieder stammen aus Rumänien oder Bulgarien, der Kapitän ist Deutscher. Mineralwasser und Markenbutter stammen aus dem nördlichen Nachbarland.

Familie und Crew empfangen bei der Taufe die Gäste auf dem Sonnendeck. Die obligate Cham­pagnerflasche wird von der langjährigen Taufpatin Christa Ri­gozzi nicht einfach gegen den Rumpf geworfen. Die Tessinerin zieht schwungvoll an einer Leine, ein Verschluss, in dem die Flasche steckt, löst sich. Während der Champagner den «Bach» runterläuft, wie die Basler ihren Fluss liebevoll nennen, fallen die Scherben der Umwelt zuliebe in das Schiffsinnere. Sie werden zu später Stunde, wenn die Gäste längst beim Galadiner sitzen, zusammengekehrt.

20 Millionen Franken hat die Countess gekostet. Es dürfte nicht das letzte Schiff der Excellence-Klasse sein. Seit 2016 wurden fünf neue gebaut. «Eine marktgerechte Erweiterung», findet Karim Twerenbold. «Das Feedback ist gut, die Auslastung hoch.» Twerenbold/Mittelthurgau befindet sich in einem ambitiösen Wett­bewerb mit anderen Anbietern. Praktisch zeitgleich zur Countess wurde von Thurgau Travel in Moskau die MS Thurgau Karelia in Betrieb genommen.

Die Branche hat auch Schattenseiten: Das zeigte sich am Mittwoch, als ein Schiff unter Schweizer Flagge auf der Donau in Budapest in eine dramatische Kollision verwickelt wurde.

Vielleicht bald auf dem Nil

Ist ein Schiff erst einmal gebaut, hält es für sehr lange Zeit. Investitionen beschränken sich auf das Interieur oder den Einbau neuer Maschinen. Zwar gebe es auch schwarze Schafe in der Branche, sagt Twerenbold. Sein Unternehmen hat sich der Zeit aber angepasst. Die Motoren sind viel leiser als früher, die Emissionen geringer. Wo immer möglich, wird an einer Anlegestelle auf Landstromversorgung umgestellt.

Die Treue der Mittelthurgau-Kundschaft ist beeindruckend. Wer im Excellence-Reiseclub zum Ambassador aufsteigen will, muss 200 Tage in zehn Jahren an Bord verbracht haben. «Viele Kundinnen und Kunden schaffen das in fünf Jahren», sagt Karim Twerenbold.

Wohin weitere Flussreisen der Aargauer führen, steht noch nicht fest. «Die Kunden haben uns bis jetzt viel Kraft gegeben, damit wir Neues wagen. Vielleicht reicht diese Kraft eines Tages bis nach Ägypten auf den Nil. Das wäre mein Traum», sagt Nazly Twerenbold, während die Countess die Schleuse von Kembs verlässt und Regentropfen von der Brücke auf ihr weisses Kleid fallen.

