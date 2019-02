Der Kanal ist eine der wichtigsten Wasserstrassen der Welt; etwa 15'000 Schiffe durchfahren ihn pro Jahr; die transportierte Warenmenge entspricht etwa fünf Prozent des weltweiten Seefrachtverkehrs. Touristen bestaunen nicht nur das Bauwerk selber, sondern auch die tropische Natur, drei Schleusen und den grossen Gatun-See, der den Kanal in zwei Hälften teilt. An der Schleuse von Miraflores kann man in einem Besucherzentrum viel über die Geschichte des Kanals erfahren. Ursprünglich hatten die USA die Kontrolle über den Panamakanal. Am 1. Januar 2000 ging sie offiziell an Panama über.

2. Kaiserkanal, China

Alle kennen die Chinesische Mauer. Der mindestens ebenso spektakuläre Kaiserkanal oder Grosser Peking-Hangzhou-Kanal hingegen ist nur wenigen bekannt. Dabei ist er mit rund 1800 km die längste künstliche Wasserstrasse der Welt. Er verbindet Peking mit der Stadt Hangzhou südlich von Shanghai im Süden. Mit dem Bau einzelner Abschnitte wurde schon vor 2400 Jahren begonnen. Seit 2014 gehört der Kanal zum Unesco-Weltkulturerbe.

3. Suez-Kanal, Ägypten

Ein Kanal, der die Umfahrung eines ganzen Kontinents überflüssig macht: Der 1872 eröffnete Suezkanal in Ägypten führt von Port Said am Mittelmeer nach Suez am Roten Meer und verbindet so Europa mit dem Indischen Ozean, ohne dass Afrika umfahren werden muss. Er ist von immenser strategischer und ökonomischer Bedeutung. Kein Wunder, wurden mehrere Kriege um die Kontrolle über den Kanal ausgefochten. Schätzungsweise acht Prozent des gesamten globalen Gütertransports werden durch den Suezkanal geschleust. Rund 50 Schiffe passieren den Kanal täglich, unter ihnen nicht nur Fracht-, sondern auch grosse Kreuzfahrtschiffe.

4. Canal du Midi, Frankreich

Der Canal du Midi in Südfrankreich, eröffnet 1681, ist Europas ältester noch befahrener Kanal. Er verbindet die Stadt Toulouse an der Garonne mit dem Mittelmeer bei Sète. Der Kanal ist 240 km lang und verläuft zuerst aufwärts auf den Bergsattel zwischen den Pyrenäen und dem Zentralmassiv, dann abwärts in Richtung Mittelmeer über Carcassonne und Agde nach Sète. Von Toulouse in der anderen Richtung, über Bordeaux zum Atlantik, verläuft der Garonne-Seitenkanal, so dass effektiv eine Wasserstrasse vom Atlantik bis ins Mittelmeer existiert. Besonders beliebt ist der Canal du Midi für Hausboot-Ferien. 1996 wurde er ins Unesco-Verzeichnis des Weltkulturerbes aufgenommen.

5. Kanal von Korinth, Griechenland

Der 1895 eröffnete Kanal von Korinth ist nur sechs Kilometer lang, aber umso eindrücklicher. Er wurde in den Isthmus von Korinth gehauen, die Landenge, welche die Landverbindung zwischen der Halbinsel Peloponnes und dem übrigen griechischen Festland bildet. Der Kanal führt vom Golf von Korinth in den Saronischen Golf und erspart 400 Kilometer Schifffahrt, da man nicht um die Peloponnes herumfahren muss. Der Kanal ist von bis zu 40 Meter hohen, spektakulären Kulissen gesäumt. Die Brücke über den Kanal wird auch für Bungeejumping benutzt.