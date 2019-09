This Will Rock You

Das Cover des letzten Queen-Albums «Made in Heaven», nach Mercurys Tod erschienen, ziert das Duck House, daneben Mercury in Rockstar-Pose, vor ihm der See und die Berge am anderen Ufer. Ein Ausblick, der in zahlreichen Queen-Songtexten Eingang gefunden hat.

Viele Originaldokumente im ehemaligen Tonstudio

Auch im Zentrum von Montreux, ein paar Busstationen vom Duck House entfernt, kann sich der Queen-Fan auf den Spuren Mercurys und dessen Band bewegen. Am Seeufer steht eine Statue, zu deren Füssen bis heute Blumen im Gedenken an Freddie Mercury niedergelegt werden. Es ist die Statue, die auch auf dem Plattencover von «Made in Heaven» prangt. Eine andere Form, in der Fans von Mercury dem charismatischen Sänger die letzte Ehre erweisen, sind Botschaften und Erinnerungen an der «Tribute Wall» am Casino Montreux. Tatsächlich beobachten wir bei unserem Besuch eine Frau in den 50ern, die einen Schemel mitgenommen hat, um mit einem Filzstift auf einem freien Stück Wand Freddie ihrer Liebe zu versichern.

Im Casino selber ist im ehemaligen Tonstudio, in dem Queen 1978 das erste Mal in Montreux ein Album aufnahmen und das die Band später kurzerhand kaufte, eine eher kleine, aber feine und mit vielen Originaldokumenten illustrierte Ausstellung über die Band eingerichtet. Die Ausstellung ist ganztags geöffnet und gratis. Der Seeanstoss mag an der Waadtländer Riviera teilweise privatisiert sein. Doch die Erinnerung an Freddie Mercury sollen alle teilen können.

