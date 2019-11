Nostalgie oder Luxus: Neue Bahnangebote boomen

Der Hauptpreis aber wird für touristische Innovationen verliehen. Preisträger können Institutionen und Organisationen sein, Destinationen, Transport-, Gastro- oder Beherbergungsunternehmen. Bahngesellschaften geben sich derzeit besonders innovativ: Unter den acht Projekten, welche die Jury auf die Shortlist des diesjährigen Innovationspreises gesetzt hat, befinden sich gleich zwei spezielle Bahn-Angebote, ein luxuriöses und ein «kostenloses»: Der Glacier Express von Zermatt nach St. Moritz ist wegen seiner neuen «Excellence Class» nominiert, die Rhätische Bahn für den Nostalgiezug, der im Sommer fahrplanmässig und ohne Aufpreis von Davos-Platz nach Filisur verkehrt.

Gery Nievergelt, Chefredaktor der «htr hotel revue» und Verantwortlicher für den Schweizer Tourismuspreis Milestone ist überzeugt, dass die Klimadebatte beim Entscheid, die beiden Angebote zu nominieren, eine untergeordnete Rolle gespielt habe. Ausschlaggebend gewesen sei die Qualität. «Nicht zuletzt dank dem Swiss Travel Pass sind Bahnreisen durch die Schweiz auch bei Touristen zunehmend beliebt. Dabei ist es natürlich ein zusätzlicher Anreiz, wenn solche attraktive, innovative Angebote vorhanden sind», sagt Nievergelt.

Auch ausserhalb dieser exklusiven Liste potenzieller Preisträger gibt es Beispiele für besonders interessante Zugreisen in der Schweiz, von denen einige nur dank dem Einsatz enthusiastischer Freiwilliger zustande gekommen sind.

Exzellenz im Glacier Express

Der Glacier Express bei Hospental im Kanton Uri. Foto: PD

Mit der «Excellence Class» hat der Glacier Express, der schon seit 1930 auf den Strecken der Matterhorn-Gotthard-Bahn und der Rhätischen Bahn unterwegs ist, zum ersten Mal im Schweizer Bahnverkehr ein Premium-Angebot geschaffen, vergleichbar der Business Class im Flugzeug: Die Gäste werden auf dem Perron begrüsst und während der ganzen, achtstündigen Bahnfahrt von einem Concierge betreut. Sie haben garantierte Fensterplätze und erhalten auf einem Tablet viele Tipps entlang der Strecke. Ihnen werden Champagner, ein 5-Gang-Menü mit Weinbegleitung, Kaffee und andere Getränke serviert, und es gibt, exklusiv für sie, an Bord eine «Glacier Bar». Für die Fahrt im Lounge Chair über 291 Brücken und durch 91 Tunnel zahlt man auf das Erstklass-Billett einen Aufpreis von 420 Franken pro Person – wenn man denn Plätze ergattern kann: Die «Excellence Class», welche zwischen März und Oktober verkehrt, war 2019 oft langfristig ausgebucht.

glacierexpress.ch



Nostalgie bei der Rhätische Bahn

Belle Époque im Berner Oberland

In diesen Wagen reist es sich wie anno dazumal. Foto: PD

Die teils sanfte, saftig grüne Hügel-, teils raue Berglandschaft zwischen dem Berner Oberland und dem Genfersee kann man seit mehr als hundert Jahren in Zügen der MOB, der Companie du chemin de fer Montreux Oberland Bernois erleben. In den modernen Panoramawagen, genannt «Goldenpass Panoramique», hat man eine besonders grosszügige Aussicht auf die Bergwelt. Doch seit einigen Jahren kann man auch reisen wie in den besten Bahnzeiten: Ein Zug mit Erst- und Zweit-Klasse-Wagen im Stil der Belle Époque, dem legendären Orient Express nachempfunden, und einem fahrenden Weinkeller lässt die Zeit Agatha Christies und Hercule Poirots auferstehen. Nur das kulinarische Angebot («auf Reservierung servieren wir Ihnen ein kaltes Essen am Platz») kann den Ansprüchen nicht ganz genügen.

goldenpass.ch



Historische Bahnen im Jura

Mit Dampf über die Furka

Ein Verein hat die Fahrt dieser Lokomotive ermöglicht. Foto: PD