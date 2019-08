Hochbetrieb beim Büssli-Flüsterer

Auch bei Familie Finger ist der VW mehr als ein Gefährt für die Flucht aus dem Alltag. Das sieht man sofort, wenn man auf den Hof ihrer Garage vorfährt: In Reih und Glied sind hier etwa zwei Dutzend VW-Busse und Transporter in unterschiedlichem Zustand geparkt und bereit, restauriert zu werden. Andere sind in der Werkstatt aufgebockt, Einzelteile stehen herum; es wird geschweisst und geschraubt und gespritzt. Die Resultate lassen sich sehen: So wird ein makelloser blau-weisser T1, in der Garage Finger aufwändig restauriert und umgebaut, von Swisscom als attraktives Werbegefährt genutzt.

Symbol für den Aufschwung

Die hat sich auf die Reparatur und Restaurierung von VW-Busse spezialisiert. Der erste VW-Transporter, gebaut ab 1950, war ein simples Gefährt, praktisch und vergleichsweise billig: Er kostet nach heutiger Kaufkraft umgerechnet rund 16‘500 Franken. Für VW wurde der Transporter zum geschäftlichen Grosserfolg und für die Deutschen zum Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Nachkriegszeit.

Er hatte wie der VW Käfer, dessen Technik er weitgehend übernahm, einen schwachbrüstigen, luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotor im Heck. 25 bis 44 PS leistete dieser im ersten Modell, dem T1, gebaut von 1950 bis 1967; 48 bis 70 PS im T2, der in Deutschland bis 1979, in Brasilien aber bis 2013 gefertigt wurde. Gedacht war das Büssli mit seinem relativ grossen Lade- bzw. Fahrgastraum für Handwerker und Einzelhändler, für die Polizei, die Post oder als Kleinbus. Es gab in bald als Bus, als Kasten- oder Pritschenwagen, als Ambulanz und in vielen anderen Varianten.

VW wie Verienwohnung: die Büssli haben ein Innenleben

Doch neben seiner kleinbürgerlich-gewerblichen Rolle begann der Bus schon bald, auch eine andere wichtige Rolle zu spielen. Denn dank seiner simplen Konstruktion konnte man ihn leicht um- und ausbauen, und ausgerüstet mit Schlaf- und Kochgelegenheiten ermöglichte er Fernreisen und den Ausbruch aus dem Alltagstrott. Seit den 1960er-Jahren diente der das Büssli, womöglich mit Blümchen verziert, Hippies und anderen nach Freiheit Dürstenden als ideales, günstiges und doch geräumiges Transportmittel Richtung Fernost, Afrika oder durch die Weiten Nord- und Südamerikas. Sogar ein Picknick am nächsten Seeufer roch nach Freiheit und Abenteuer, wenn der VW-Bus dabei war.

Gefragte Oldtimer

Vor allem der T1 und der T2 sind heute gefragte Oldtimer. Das schlägt sich in den Preisen nieder: Gut erhaltene T1 mit der geteilten Frontscheibe sind bei autoscout24.ch ab 33‘500 Franken zu haben, allerdings nur als Transporter und mit zusätzlichen Restaurationsbedarf. Gut erhaltene Busse werden ab etwa 50‘000 angeboten, Camper von Westfalia ab 56‘000, und ein «Samba», das Luxusmodell mit zweifarbiger Lackierung und insgesamt 23 Fenstern, soll stolze 149‘000 Franken kosten. Für dieses Geld gäbe es auch einen wenig gebrauchten Ferrari, Bentley oder Porsche. Günstiger sind die T2 mit der gewölbten, einteiligen Frontscheibe. Sie sind in fahrtauglichem Zustand ab etwa 20‘000 Franken zu haben. Gemäss Patrick Finger ist aber hinsichtlich Anschaffung Vorsicht geboten: häufig wird erst nach eingehender Prüfung durch einen Profi ersichtlich, wie der Zustand des Fahrzeugs wirklich ist. Oft sind grössere Zusatzinvestitionen nötig.