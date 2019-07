Ein Dorf, ein Theater

Die 57-jährige Ladeninhaberin spielt 2020 zum dritten Mal die Maria. In der Pietà-Szene, wenn sie den toten Jesus in den Armen birgt, werden die 4400 Zuschauenden den Atem anhalten oder die Tränen aus den Augen wischen. Doch Andrea Hecht muss Emotionen zügeln: «Ich darf nicht wirklich weinen», sagt die erfahrene Laienschauspielerin, «ich muss es spielen, sonst bricht die Stimme, und niemand versteht mich.» Stückl, Mayet und Hecht sind in Oberammergau geboren. Nur diese rare Spezies sowie Einwohner, die mindestens 20 Jahre im Dorf leben, dürfen auf die Bühne.

«Die Pest» zum Aufwärmen

Glaubensfrage: Muss man zu Hause ein Kruzifix im Herrgottswinkel hüten, wenn man bei der Leidensgeschichte Jesu mitspielen will? «Nein», betont Jesus-Darsteller Mayet und verweist auf eine Schlüsselrolle in der aktuellen Besetzung: Der 19-jährige Cengiz Görür spielt den Judas – ein Oberammergauer mit türkischen Wurzeln. «Seit Cengiz dabei ist, klopfen auch andere Türkischstämmige bei mir an und wollen mitmachen», freut sich Spielleiter Stückl.

Derweil läuft sich Görür als Veit in acht Aufführungen von «Die Pest – das Spiel vom Oberammergauer Passionsgelöbnis» warm. Der Prolog im Jahr vor den Passionsspielen erzählt, wie der Taglöhner Kaspar Schisler 1633 unerlaubterweise in sein Heimatdorf zurückschlich und 84 Erwachsene und ungezählte Kinder mit der tödlichen Seuche ansteckte. Die Oberammergauer entkamen dem schwarzen Tod erst mit dem Gelübde, künftig einmal pro Dekade die Passionsgeschichte zu spielen.

In den Wirren des Dreissigjährigen Krieges ahnte niemand, dass das biblische Epos fortan ein ganzes Dorf in Atem halten würde. Vor allem in Amerika kennt fast jeder die Passionsspiele. Die Asiaten hingegen bauen das 5500-Seelen-Dorf in die Oberbayern-Tour mit Neuschwanstein ein. Sie interessieren sich weniger für Hohepriester und Jünger als für die Lüftlmalerei an den Fassaden im urigen Ortskern. Unterm Strich bleiben Oberammergau auch in einem Jahr ohne Spiele drei Millionen Tagestouristen. Sie kaufen in den Holzschnitzerläden und Souvenirshops Spazierstöcke mit Tierköpfen, Holztafeln vom Schlage «Hotel Mama, immer geöffnet» oder Kruzifixe.

Frederik Mayet trimmt derweil seinen Körper, um im kommenden Jahr das Kreuz gen Golgatha zu schleppen. Die Viertelstunde, die er als Gekreuzigter während der Aufführung an den beiden gebogenen Nägeln hängt, fürchtet er nicht. «Unter dem Lendenschurz trage ich einen Klettergurt, der am Kreuz eingehängt wird. Zudem darf ich die Füsse auf einer Stufe abstellen.»

