Schneien Sie doch mal herein

Seit Saas-Fee vor einem Jahr mit einem schon fast unschicklichen Discounttarif für Saisonabos die Konkurrenz wachrüttelte, hat sich hinter den Kulissen der Schweizer Wintersportgebiete viel getan. Mit Gratis-Schnuppertagen, Geld-zurück-Garantie und einem attraktiven Frühbucherpass in der Romandie sollen Skifahrer und Boarder wieder auf die Pisten geholt werden. Und Petrus scheint dem Treiben am Berg wohlgesinnt zu sein. Die November-schnee­fälle künden ein gutes Wintergeschäft an. Die SonntagsZeitung zeigt Good News aus den Skigebieten.

Zermatt VS

Jung müsste man nochmals sein. Dann wäre Zermatt eine Art (Winter-)Paradies. Kinder bis neun Jahre dürfen im Walliser Nobelort umsonst in Museen, kriegen die Sportausrüstung gratis oder fahren Zug, ohne zu zahlen. Und das gilt sogar für die Bergbahnen, unbegrenzt, den kompletten (Ski-)Winter lang und auch in der Wandersaison. Das ganze Glück steckt in der sogenannten Wolli Card, mit der auch noch die Kurtaxe entfällt und die Unterkunft in zahlreichen Hotels und Ferienwohnungen kostenlos ist. www.zermatt.ch/wollicard

Splügen GR

Das kleine Gebiet im Hinterrheintal mit 30 Pistenkilometern offeriert drei Tage lang Gratis-Skifahren. Wer am 8., 9. oder 10. Dezember an der Kasse vorbeischneit, erhält ein kostenloses Ticket fürs Schnupperwochenende. Danach kostet die Tageskarte zwar (wieder) 50 Franken, aber immerhin fahren Kinder bis zwölf Jahre den kompletten Winter umsonst. www.spluegen.ch

Talstation Reusch BE

Ab dieser Saison sausen Wintersportler auf der neuen, acht Kilometer langen Piste «Red Race» am Oldenhorn ins Tal. Sie führt vom Scex Rouge bis zur Talstation Reusch. www.glacier3000.ch

Engelberg OW

Schnee ade? Wenn die Pisten grün sind, gibt es am Titlis bis zum Ende der Saison am 27. Mai dank einer neuen Aktion das Geld für Skiferien zurück. Die Region erstattet die Kosten für Übernachtung und Skipass, wenn alle Abfahrten wegen Schneemangels dicht sind. Allerdings muss die Buchung über die Website oder direkt über die Hotels erfolgt sein. Die Verantwortlichen versprechen, dass die Pisten nicht auf Teufel komm raus geöffnet bleiben. Sie sind angesichts hoher Schnee­sicherheit und grosser Investitionen in die Beschneiung aber zuversichtlich, nicht in eine miss­liche Lage zu geraten. www.engelberg.ch

Schönried BE

Wellen, Mulden, Schanzen, Slalom – was wie ein Pumptrack für Mountainbiker klingt, ist die erste permanente Crossloipe der Schweiz für Langläufer. Sie entsteht ab Mitte Dezember im Saanenland – wenn ausreichend Schnee liegt. Dank unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade sollen sich auf der Loipe alle Langläufer wohlfühlen. Selbst Familien können ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Einen Test hat es bereits im vergangenen Winter gegeben. Nun wird die Crossloipe mit voller Power gepusht. www.gstaad.ch

Romandie

It was magic. 25 Skigebiete in der französischsprachigen Schweiz bieten in diesem Winter einen gemeinsamen Skipass. Das neue Abonnement verspricht 1000 Kilometer Piste und 14 Snowparks. Pech für alle, die sich das limitierte Angebot für 399 Franken sichern wollten: Der Magic-Pass war ruckzuck vergriffen. Aktuell sind 1299 Franken für einen erwachsenen Ski­fahrer fällig. www.magicpass.ch

Evergreens

Zwei helvetische Breitensport-Klassiker feiern in diesem Winter Jubiläum: Zum 75. Mal steigt in Mürren das legendäre Inferno-Rennen. 1850 wagemutige Teilnehmer stürzen sich am 20. Januar 2018 vom Schilthorngipfel Richtung Tal. Der Engadin Skimarathon feiert am 11. März seinen 50. Geburtstag. Bei der zweitgrössten Langlaufveranstaltung der Welt erwarten die Verantwortlichen wieder mehr als 10 000 Teilnehmer. www.engadin-skimarathon.ch www.inferno-muerren.ch (SonntagsZeitung)